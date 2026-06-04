Россия ударила по объектам ВСУ, получив информацию с телефона наемника

ВС России ударили по объектам ВСУ, получив данные с телефона наемника Россия ударила по объектам ВСУ, получив информацию с телефона наемника

Москва4 июн Вести.Российские бойцы ударили по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), получив информацию об украинских позициях с мобильного телефона испанского наемника, заявил источник ТАСС.

Колумбийский наемник Уильям-Андрес Гальего Ороско предоставил российским бойцам телефон испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал, отметил источник.

Мобильный телефон оказался кладезью полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР (Главного управления разведки - прим. ред.) и СБУ (Службы безопасности Украины - прим. ред.). После обработки и доразведки полученных сведений по вскрытым объектам противника нанесено огневое поражение приводит ТАСС слова источника

Родригес, бывший военнослужащий морской пехоты, принимал участие в боевых действиях на Украине с 2024 года, преимущественно в составе тыловых подразделений.

Наемник длительное время проживал в Харькове, где вел аморальный образ жизни. Отличительной чертой Родригеса являлось право свободного перемещения по Украине, обеспеченное особым пропуском, выданным Национальной гвардией Украины, подчеркнул источник.

Вероятно, Родригес пропал без вести в районе села Избицкое Волчанского района Харьковской области.

Между тем глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские бойцы продвигаются к западу от Красноармейска в районе населенного пункта Гришино.

Кроме того, военкор Владимир Разин заявил, что российские военные постепенно продвигаются на запорожском направлении.