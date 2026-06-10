Москва10 июнВести.Российские военнослужащий рассказал ИС "Вести", как он вместе с напарником взял в плен наемников ВСУ в Запорожской области.
Колумбийцев обнаружили вблизи Малых Щербаков — в зоне ответственности 392-го мотострелкового полка, сформированного осенью 2022 года в рамках мобилизации.
Боец второго батальона полка с позывным Север с напарником дежурили на наблюдательном посту. По рации им сообщили: в их сторону движется противник.
Мы сделали пару выстрелов. Они начали теряться, кто куда залез, и мы потом начали искать визуально, услышали, что они не украинцывспоминает Север
Первого он заметил сразу. Тот выглядывал из завалов в метрах десяти от бойца.
Я на него направил автомат и показывал жестами, чтобы он вылез… Он сразу сдаваться стал. У него радейка [рация] в руках была. Я подозвал к себе, обезоружил, обыскалипродолжил он
То, что это колумбийские наемники, парни поняли из документов. Объяснялись с пленными на ломаном английском в спокойной форме.
Мотострелки не стали уподобляться нацистам и вывели иностранцев в безопасное место.
Я отец двух дочерей, и у одного увидел в документах фотографию — у него там тоже две дочки. И на этой почве сыграло. И выполняли приказзаключил боец