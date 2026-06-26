Командир батальона ВС РФ: наемников в ВСУ больше не объединяют в подразделения

"Давят со всех сторон": российский боец рассказал о положении наемников в ВСУ Командир батальона ВС РФ: наемников в ВСУ больше не объединяют в подразделения

Москва26 июн Вести.Иностранных наемников больше не объединяют в отдельные подразделения в ВСУ, их перемешивают с украинцами, чтобы не было возможности устроить саботаж из-за отсутствия провизии или ротации. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал командир 31-го полка "Башкортостан" 25-й армии группировки войск "Запад" с позывным Восход.

По словам военнослужащего, иностранцев перемешивают с украинцами, чтобы те контролировали их и не дали возможности убежать или отказаться от выполнения задачи.

Два крайних пленных говорили, что они разбавлены среди военнослужащих штатных ВСУ. Отдельными группами как раньше они не сидят. Их разбавляют, чтобы они не были в одном месте, ни саботажа никакого не было с их стороны. Просто спрятались и сидят, то их не кормят, не поят, не меняют, ротация не происходит. То есть наказание у них прямо со всех сторон. Давят на них рассказал Восход

31-й полк работает на краснолиманском направлении. На подступах к городу бойцы встречали, например, колумбийцев.

Сталкивались с иностранными наемниками. Еще на подступах к Лиману сталкивались. Мы в засаде сидели, они выбрели на нас, колумбийцы. Убежали. Кто смог, убежал рассказал командир 3-его батальона полка с позывным Камчатка

Военнослужащие полка также отметили, что украинские боевики уже не пытаются контратаковать в Красном Лимане. По их словам, ВСУ поняли, что теряют город.