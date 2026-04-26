РИА Новости: в ВСУ есть состоящие на 90% из наемников отряды

Стало известно о наличии в ВСУ отрядов, почти полностью состоящих из наемников РИА Новости: в ВСУ есть состоящие на 90% из наемников отряды

Москва26 апр Вести.Численность иностранцев в составе некоторых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) может достигать 90%.

Об этом РИА Новости сообщил источник, связанный с рынком вербовки граждан Колумбии в зоны конфликта на Украине и Ближнем Востоке.

Есть отряды, которые на 90% состоят из иностранцев и на 10% — из украинцев заявил собеседник агентства

Некоторые наемники, прибывшие на Украину в расчете поправить финансовые дела, впоследствии признавались, что украинские командиры плохо справляются с обязанностями, а шансы личного состава выжить в боях крайне низки.

Ранее сдавшийся в плен российским бойцам наемник ВСУ из Колумбии заявил, что представители киевского режима занимаются вербовкой под видом участия в строительных работах.

В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, какие действия воюющих в составе украинской армии иностранцев могут осложнить положение ВСУ на фронте.