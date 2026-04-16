Украинские пограничники вербуют наемников из Колумбии в ряды ВСУ Колумбийские наемники вступают в ряды ВСУ прямо на польско-украинской границе

Москва16 апр Вести.Наемники из Колумбии записываются в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) у украинских пограничников на польско-украинской границе, сообщает РИА Новости.

Наемники добираются до границы Польши и Украины, где их принимают (в ряды ВСУ – прим. ред​​​.) в пограничных воинских частях заявил источник РИА Новости

Колумбийцы едут на польско-украинскую границу без предварительных договоренностей с вербовщиками или представителями Украины, поскольку знают, что записаться в ВСУ можно прямо у украинских пограничников, уточнил источник.

По свидетельствам родственников, как только колумбийцы добираются до границы и записываются в ВСУ, их сразу же отправляют в воинские части для обучения, а затем направляют в зону боевых действий. Далее связь теряется, уточняет источник.

Президент Колумбии Густаво Петро подписал в марте законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством.

Петро назвал наемничество "ограблением страны", ответив на заявление посла России в Колумбии Николая Тавдумадзе о том, что многие колумбийцы отправляются на Украину, чтобы воевать за деньги на стороне Киева.