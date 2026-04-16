Москва16 апрВести.Наемники из Колумбии записываются в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) у украинских пограничников на польско-украинской границе, сообщает РИА Новости.
Наемники добираются до границы Польши и Украины, где их принимают (в ряды ВСУ – прим. ред.) в пограничных воинских частяхзаявил источник РИА Новости
Колумбийцы едут на польско-украинскую границу без предварительных договоренностей с вербовщиками или представителями Украины, поскольку знают, что записаться в ВСУ можно прямо у украинских пограничников, уточнил источник.
По свидетельствам родственников, как только колумбийцы добираются до границы и записываются в ВСУ, их сразу же отправляют в воинские части для обучения, а затем направляют в зону боевых действий. Далее связь теряется, уточняет источник.
Президент Колумбии Густаво Петро подписал в марте законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством.
Петро назвал наемничество "ограблением страны", ответив на заявление посла России в Колумбии Николая Тавдумадзе о том, что многие колумбийцы отправляются на Украину, чтобы воевать за деньги на стороне Киева.