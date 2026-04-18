Названы транзитные страны на пути колумбийских наемников на Украину РИА Новости: наемники из Колумбии попадают на Украину через ФРГ и Польшу

Москва18 апр Вести.Колумбийские наемники, направляющиеся на Украину для того, чтобы примкнуть к Вооруженным силам (ВСУ) страны, добираются до места назначения через территорию нескольких государств.

Об этом РИА Новости на условиях анонимности сообщил источник, связанный с процессом вербовки колумбийцев на Украину и в ближневосточные страны.

Летят в Испанию, потом добираются до Германии, откуда на автобусе доезжают до Польши и далее едут на Украину рассказал собеседник агентства

В марте 2026 года Колумбия ратифицировала закон о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников, принятой в 1989 году. Это решение в Боготе приняли на фоне активного участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ.

Так, в начале текущего года стало известно, что Нацгвардию Украины доукомплектовали группой наемников из Колумбии, предположительно, связанной с криминальными группировками из южноамериканской страны.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее подчеркнул, что наемничество является "ограблением страны".