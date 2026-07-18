Фариназу рассказал, почему среди наемников ВСУ чаще всего встречаются колумбийцы Аналитик Фариназу пояснил, почему среди наемников ВСУ больше всего колумбийцев

Москва18 июл Вести.Большое количество граждан с военным опытом и относительная безнаказанность рекрутеров сделали Колумбию лидером по числу наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

По его мнению, здесь играют роль два фактора. Первый - это многолетняя война с повстанцами в Колумбии, что обеспечивает квалифицированную "рабочую силу".

Кроме того, с моей точки зрения, рекрутеры работают безнаказанно в Колумбии, а в той же Бразилии это сложнее делать отметил Фариназу

При этом, по мнению аналитика, у колумбийского президента есть возможность преследовать в рамках закона организации, занимающиеся набором наемников в ВСУ. Так как многие из них функционируют вне правового поля - не платят налоги, а также ведут сбор средств без раскрытия источников, то следовало бы использовать против них налоговую службу.

Ранее пленный наемник армии киевского режима, колумбиец Уильям Андрес Гальего Роско заявил, что украинские вербовщики обманом заманивали жителей столицы Колумбии Боготы в отель, где оформляли на них паспорта и билеты для отправки на Украину, в ряды ВСУ. При этом вербовщики не считают количество погибших колумбийских наемников и не предоставляют сведения о тех, кто продолжает воевать на Украине.