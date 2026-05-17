Москва17 мая Вести.Вербовщики ВСУ обманом заманивали жителей столицы Колумбии Боготы в отель, где оформляли на них паспорта и билеты для отправки на Украину. Об этом рассказал пленный наемник армии киевского режима колумбиец Уильям Андрес Гальего Роско.

По его словам, он познакомился с вербовщиком ВСУ в ресторане, в котором подрабатывал. Тот представился Смитом и предложил колумбийцу вакансию повара в украинской армии, пообещав высокую зарплату и то, что работать нужно будет только в тылу.

Я спросил, что мне предстоит делать. Он уточнил, есть ли у меня паспорт. Я ответил, что нет. Он сказал: "Не переживай, мы дадим тебе паспорт и билеты, у нас все есть". Я согласился. Он сказал: "Приходи в пятницу в отель на углу... после обеда, спроси Смита" цитирует наемника ТАСС

Через неделю после разговора Роско пришел в назначенное место. Однако вместо обещанной работы в тылу на позиции повара колумбиец попал в боевое подразделение, состоящее из других иностранных наемников.