Москва16 мая Вести.Пленный колумбиец Гуилиан Андреас Галльего Роско признался, что поехал воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы исполнить свою мечту и стать певцом.

Он рассказал ТАСС, что хотел стать певцом, купить инструменты и добиться успеха, но для этого нужны были деньги. В ресторане, где он подрабатывал, к нему в доверие вошел украинский вербовщик и предложил поехать воевать на Украину.

Вербовщик киевского режима предложил колумбийцу работать поваром в тылу, так как он знал о его любви к кулинарии. Он обещал, что Андреас Галльего Роско проведет на Украине два месяца, однако наемника привлекли к боевым действиям.

Директор Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов ранее заявлял, что наемники из Центральной и Южной Америки отправляются на Украину по линии ЦРУ и Сил специального назначения Армии США ("Зеленые береты").