Большинство пленных ВСУ в Красном Лимане "с гражданки" и не знают командиров МО: большинство пленных ВСУ в Красном Лимане "с гражданки" и не знают командиров

Москва10 июл Вести.Большинство пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) — это гражданские, которые даже не знают имен своих командиров. Об этом рассказал командир 36 мотострелкового полка 25 общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гюрза, слова которого приводит Минобороны.

Боец рассказал о боевой работе подразделений при зачистке Красного Лимана.

Пленные есть. В основном люди, которые пришли буквально с гражданки, скажем так. Две недели на полигоне, их отправляют на позиции, и при допросе они даже не знают своих командиров, они просто идут как на убой, просто их вперед ставят на позиции, они не видели никого отметил Гюрза

По его словам, такие военнослужащие активно идут на контакт и, если им предлагают сдаться в плен, чаще всего они делают это добровольно.

Кроме того, боец рассказал, что боевики ВСУ в Красном Лимане бросают свою форму и оружие и пытаются сбежать, переодевшись в гражданскую одежду.