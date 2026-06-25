Москва25 июнВести.Подразделения ВСУ при отходе прикрываются гражданскими и оставляют малые тактические группы для удержания позиций. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Командир штурмовой роты 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Гавр", говоря о боевой работе подразделений в Красном Лимане, заявил, что при зачистке строений, отдельных домов и зданий российские военнослужащие с помощью БПЛА выявляют места нахождения мирных жителей.
Выявляются местонахождение гражданских лиц, которыми, в свою очередь, враг прикрывается.сказал он
Командир отметил, что поэтому российские подразделения стараются минимизировать контакт с противником в таких зданиях, чтобы снизить риски для мирного населения.
Он также подчеркнул, что при отступлении ВСУ оставляют небольшие тактические группы в качестве "закрепов". По словам командира, эти группы уничтожаются при поддержке российских военнослужащих и подразделений огневого обеспечения, после чего штурмовые подразделения продолжают продвижение.
Ранее сообщалось, что за сутки подразделения "Южной" группировки войск освободили 127 зданий в Константиновке.