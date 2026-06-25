Минобороны: ВСУ при отходе оставляют группы и прикрываются гражданскими

Минобороны: ВСУ, отступая, прикрываются мирными жителями Минобороны: ВСУ при отходе оставляют группы и прикрываются гражданскими

Москва25 июн Вести.Подразделения ВСУ при отходе прикрываются гражданскими и оставляют малые тактические группы для удержания позиций. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командир штурмовой роты 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Гавр", говоря о боевой работе подразделений в Красном Лимане, заявил, что при зачистке строений, отдельных домов и зданий российские военнослужащие с помощью БПЛА выявляют места нахождения мирных жителей.

Выявляются местонахождение гражданских лиц, которыми, в свою очередь, враг прикрывается. сказал он

Командир отметил, что поэтому российские подразделения стараются минимизировать контакт с противником в таких зданиях, чтобы снизить риски для мирного населения.

Он также подчеркнул, что при отступлении ВСУ оставляют небольшие тактические группы в качестве "закрепов". По словам командира, эти группы уничтожаются при поддержке российских военнослужащих и подразделений огневого обеспечения, после чего штурмовые подразделения продолжают продвижение.

Ранее сообщалось, что за сутки подразделения "Южной" группировки войск освободили 127 зданий в Константиновке.