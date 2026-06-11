Российские бойцы уничтожили в Запорожской области наемника из Колумбии В Запорожской области уничтожен наемник ВСУ из Колумбии

Москва11 июн Вести.Колумбийский наемник, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожен российскими войсками в Запорожской области, заявил источник ТАСС.

В Запорожской области российскими войсками уничтожен Хуан Себастьян Рестрепо Мазо (1993 г. р.) с позывным Оникс из Колумбии приводит ТАСС слова источника

Между тем президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о гибели латвийского наемника ВСУ Улдиса Волмарса, который после ампутации ног и реабилитации вернулся на Украину осенью 2025 года и вступил в ряды ВСУ в качестве оператора и сборщика дронов.

Глава некоммерческой организации "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо заявила, что только три тела погибших на Украине колумбийских наемников найдены, 99% тел найти не удалось.

Почти 300 наемников из Колумбии пропали без вести на Украине​​​. Мендиганьо обратилась к колумбийцам с призывом не ехать на Украину для того, чтобы стать наемниками в рядах ВСУ, поскольку деньги "не стоят дороже жизни, покоя и тепла близких людей".