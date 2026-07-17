Австралийский наемник ВСУ Педрацини ликвидирован в ДНР ВС РФ ликвидировали наемника ВСУ, служившего в австралийской армии

Москва17 июл Вести.Бойцы ВС РФ ликвидировали в ДНР боевика сил специальных операций (ССО) Украины, который ранее служил в австралийской королевской пехоте. Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что уничтоженный наемник также обучал украинских боевиков в Великобритании.

Боевик 3-го полка ССО Украины Самуэль Майкл Педрацини ликвидирован в ДНР приводит агентство слова собеседника

В пророссийском подполье ранее рассказали, что в рядах ВСУ числятся почти 16,5 тыс. иностранных наемников. При этом основную массу составляют выходцы из Латинской Америки.

Между тем портал Sohu написал, что семьи граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, требуют от киевского режима компенсаций и помощи в поисках тел погибших родственников.