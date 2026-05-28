Москва28 мая Вести.Иностранного наемника из Италии Алекса Пинески ликвидировали на Украине, следует из сообщения на странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ), где собирают информацию о наемниках в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пинески активно вел соцсети, выкладывая фото и видео из зоны конфликта на Украине.

Как пишет издание Nazione, 42-летний уроженец Ла-Специи раньше служил в сухопутных войсках Италии. Предположительно, он был ликвидирован 23 мая вместе с несколькими другими военнослужащими в районе города Красный Лиман в Донбассе.

По данным газеты Repubblica, тело Пинески находится в морге, о его гибели уже сообщили родственникам.

В российских силовых структурах ранее информировали, что на Украине воюют до 16,5 тысячи иностранных наемников. При этом, как отмечают силовики, многие из них достаточно быстро разрывают контракты ВСУ.

Также стало известно, что лишь одного из сотен пропавших на Украине наемников смогли найти живым.