Москва26 маяВести.Только одного из сотен пропавших на Украине наемников смогли найти живым, заявила руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо в интервью РИА Новости.
Активистка помогает родственникам более чем 300 пропавших на Украине наемников найти сведения о них.
На наш запрос пришел ответ о том, что один из пропавших без вести находится в российском пленуприводит РИА Новости слова Мендиганьо
Силовики сообщили, что до 16,5 тыс. иностранных наемников воюют на Украине. При этом многие из них достаточно быстро разрывают контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Между тем посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник отметил, что на стороне киевского режима воюют наемники из Норвегии, Японии и Ирландии. Россия имеет сведения о большом количестве наемников из Латинской Америки в рядах боевиков ВСУ.