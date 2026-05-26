Активистка: лишь одного из пропавших на Украине наемников нашли живым

Москва26 мая Вести.Только одного из сотен пропавших на Украине наемников смогли найти живым, заявила руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо в интервью РИА Новости.

Активистка помогает родственникам более чем 300 пропавших на Украине наемников найти сведения о них.

На наш запрос пришел ответ о том, что один из пропавших без вести находится в российском плену приводит РИА Новости слова Мендиганьо

Силовики сообщили, что до 16,5 тыс. иностранных наемников воюют на Украине. При этом многие из них достаточно быстро разрывают контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Между тем посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник отметил, что на стороне киевского режима воюют наемники из Норвегии, Японии и Ирландии. Россия имеет сведения о большом количестве наемников из Латинской Америки в рядах боевиков ВСУ.