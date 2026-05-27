Жена пропавшего наемника обратилась к колумбийцам с призывом не воевать за ВСУ

Супруга пропавшего наемника ВСУ призвала колумбийцев не ехать воевать за Киев Жена пропавшего наемника обратилась к колумбийцам с призывом не воевать за ВСУ

Москва27 мая Вести.Руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо обратилась к колумбийцам с призывом не ехать на Украину для того, чтобы стать наемниками в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Деньги "не стоят дороже жизни, покоя и тепла близких людей", отметила Мендиганьо.

Призываем всех задуматься, прежде чем ввязываться в конфликты в далеких краях, оставляющие глубокие физические и эмоциональные раны приводит РИА Новости слова колумбийки

Мендиганьо заявила, что НКО "Голоса тех, кого нет" ищет около 300 наемников из Колумбии, пропавших без вести после участия в боевых действиях на стороне боевиков ВСУ. По ее словам, тела 99% пропавших на Украине колумбийских наемников не удалось найти.