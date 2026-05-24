Москва24 маяВести.23-летний наемник из Великобритании Эйртон Редферн, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, был уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал Sky News.
Редферн, как уточняется, был ликвидирован 9 мая.
23-летний Эйртон Редферн из Девона погиб… в боях в Донецкой области... В прошлом году он вступил в специализированное подразделение украинской армииговорится в публикации
Ранее руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо заявила, что идет поиск около 300 колумбийцев, ставших наемниками ВСУ и пропавших во время боевых действий.