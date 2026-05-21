Москва21 мая Вести.Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Оливера Джеймса Вулфорда, обвиняемого в наемничестве на вооруженные силы Украины (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

По версии следствия, в январе 2023 года британец вступил в состав медицинского батальона "Госпитальеры" ВСУ, где прошел военную подготовку, был обеспечен оружием и необходимой экипировкой.

В качестве наемника до февраля 2025 года [Вулфорд] выполнял обязанности по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненых украинских военнослужащих из зоны боевых действий, а также принимал участие в вооруженном конфликте против российских военных говорится в материале, опубликованном на сайте Генпрокуратуры

За наемничество иностранец получил более 2,3 млн рублей.

Вулфорд объявлен в международный розыск, он также заочно арестован.