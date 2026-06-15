Москва15 июнВести.В Донецке суд вынес приговор в отношении грузинского наемника Бачо Нонашвили, воевавшего в рядах ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Приговором суда Нонашвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Согласно материалам уголовного дела, летом 2023 года Нонашвили вступил в ряды военизированного формирования "Черный орел", прошел подготовку и принимал участие в боевых действиях против российских военных.
Наемник объявлен в международный розыск.