В Донецке грузинского наемника Нонашвили заочно приговорили к 14 годам

В Донецке заочно осужден грузинский наемник Нонашвили, воевавший в рядах ВСУ В Донецке грузинского наемника Нонашвили заочно приговорили к 14 годам

Москва15 июн Вести.В Донецке суд вынес приговор в отношении грузинского наемника Бачо Нонашвили, воевавшего в рядах ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Приговором суда Нонашвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, летом 2023 года Нонашвили вступил в ряды военизированного формирования "Черный орел", прошел подготовку и принимал участие в боевых действиях против российских военных.

Наемник объявлен в международный розыск.