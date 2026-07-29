На 13,5 лет заочно осужден наемник из Грузии, воевавший на стороне ВСУ

Воевавший за ВСУ наемник из Грузии заочно осужден на 13,5 лет На 13,5 лет заочно осужден наемник из Грузии, воевавший на стороне ВСУ

Москва29 июл Вести.Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 13,5 годам колонии 47-летнего гражданина Грузии Кахабера Амиранашвили, воевавшего на стороне ВСУ в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

Установлено, что весной 2022 года иностранец прибыл на Украину и вступил в ряды грузинского национального легиона. Военный был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением. Он также прошел военную подготовку, после чего принимал участие в боевых действиях против ВС РФ.

Позже Амиранашвили перешел на службу в военизированное подразделение "Шерекилеби" военного соединения 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады, где до июля 2022 года участвовал в вооруженном конфликте, в результате чего гибло мирное население, разрушалась гражданская инфраструктура. Размер полученного им вознаграждения составил около 300 тыс. рублей говорится в материале, опубликованном на сайте ГП

Таким образом, гражданин Грузии признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ. Он заочно арестован и заочно осужден на 13,5 лет исправительной колонии строгого режима.

Кахабер Амиранашвили объявлен в международный розыск.