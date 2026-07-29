Москва29 июлВести.Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 13,5 годам колонии 47-летнего гражданина Грузии Кахабера Амиранашвили, воевавшего на стороне ВСУ в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.
Установлено, что весной 2022 года иностранец прибыл на Украину и вступил в ряды грузинского национального легиона. Военный был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением. Он также прошел военную подготовку, после чего принимал участие в боевых действиях против ВС РФ.
Позже Амиранашвили перешел на службу в военизированное подразделение "Шерекилеби" военного соединения 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады, где до июля 2022 года участвовал в вооруженном конфликте, в результате чего гибло мирное население, разрушалась гражданская инфраструктура. Размер полученного им вознаграждения составил около 300 тыс. рублейговорится в материале, опубликованном на сайте ГП
Таким образом, гражданин Грузии признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ. Он заочно арестован и заочно осужден на 13,5 лет исправительной колонии строгого режима.
Кахабер Амиранашвили объявлен в международный розыск.