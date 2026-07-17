Воевавший на стороне ВСУ колумбийский наемник Хулио Цезарь осужден на 13,5 лет

Воевавший за ВСУ колумбийский наемник Хулио Цезарь осужден на 13,5 лет Воевавший на стороне ВСУ колумбийский наемник Хулио Цезарь осужден на 13,5 лет

Москва17 июл Вести.Верховный Суд ДНР заочно приговорил 39-летнего гражданина Республики Колумбия Бурбано Арготи Хулио Цезаря к 13,5 годам колонии за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба судебного органа.

Иностранец с 29 июля 2023 года по 26 января 2026 года участвовал в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины в составе 17-ого отдельного танкового батальона (ОТБ) ВСУ против российских военнослужащих, за что получал денежное вознаграждение.

[Суд] назначил ему (колумбийцу. — Ред.) наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией в собственность государства суммы денежных средств, полученных в результате совершения преступления в размере 2 674 615 рублей 70 копеек говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Рассмотрение уголовного дела проходило в отсутствие подсудимого, поскольку последний находится в международном розыске.