Москва17 июлВести.Верховный Суд ДНР заочно приговорил 39-летнего гражданина Республики Колумбия Бурбано Арготи Хулио Цезаря к 13,5 годам колонии за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба судебного органа.
Иностранец с 29 июля 2023 года по 26 января 2026 года участвовал в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины в составе 17-ого отдельного танкового батальона (ОТБ) ВСУ против российских военнослужащих, за что получал денежное вознаграждение.
[Суд] назначил ему (колумбийцу. — Ред.) наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией в собственность государства суммы денежных средств, полученных в результате совершения преступления в размере 2 674 615 рублей 70 копеекговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы
Рассмотрение уголовного дела проходило в отсутствие подсудимого, поскольку последний находится в международном розыске.