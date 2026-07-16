Москва16 июлВести.Верховный Суд Донецкой Народной Республики заочно осудил на 14 лет колонии гражданина Республики Колумбия Пипикано Менесеса Эйдера Армандо, воевавшего в качестве наемника на стороне ВСУ. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
Как установлено, с августа 2023 года Пипикано за материальное вознаграждение в качестве наемника на стороне украинских боевиков участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. При этом иностранец прошел специальную военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами и спецснаряжением.
[Армандо] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)… Заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Фигурант объявлен в международный розыск.