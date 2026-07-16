Воевавший за ВСУ наемник из Колумбии заочно осужден на 14 лет колонии

Воевавший на стороне ВСУ наемник из Колумбии заочно осужден на 14 лет Воевавший за ВСУ наемник из Колумбии заочно осужден на 14 лет колонии

Москва16 июл Вести.Верховный Суд Донецкой Народной Республики заочно осудил на 14 лет колонии гражданина Республики Колумбия Пипикано Менесеса Эйдера Армандо, воевавшего в качестве наемника на стороне ВСУ. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Как установлено, с августа 2023 года Пипикано за материальное вознаграждение в качестве наемника на стороне украинских боевиков участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. При этом иностранец прошел специальную военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами и спецснаряжением.

[Армандо] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)… Заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Фигурант объявлен в международный розыск.