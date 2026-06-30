Воевавшего в рядах ВСУ грузинского наемника Броладзе заочно осудили на 14 лет

Верховный суд ДНР заочно вынес приговор грузинскому наемнику Броладзе Воевавшего в рядах ВСУ грузинского наемника Броладзе заочно осудили на 14 лет

Москва30 июн Вести.Грузинского наемника Лаши Броладзе, воевавшего в рядах ВСУ против ВС РФ, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Приговор вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Он признан виновным в участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ)… Приговором суда заочно Броладзе назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Установлено, что гражданин Грузии прошел подготовку, вступил в состав вооруженных формирований Украины и с апреля 2023 года участвовал в боевых действиях против российских военных. Он объявлен в международный розыск.