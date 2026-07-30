Воевавший в рядах ВСУ грузинский наемник Варданашвили заочно осужден на 14 лет

В ДНР заочно осужден наемник из Грузии, воевавший в рядах ВСУ Воевавший в рядах ВСУ грузинский наемник Варданашвили заочно осужден на 14 лет

Москва30 июл Вести.В Донецкой Народной Республике суд заочно вынес приговор в отношении наемника из Грузии Акакия Варданашвили, воевавшего в рядах ВСУ. Боевика приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает Следственный комитате России.

В ДНР вынесен заочно приговор по уголовному делу в отношении наемника из Грузии… Суд заочно приговорил Варданашвили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, наемник прибыл на Украину весной 2022 года, прошел подготовку, получил оружие и обмундирование с начал участвовать в боестолкновениях против силовиков и военных ВС РФ.

Варданашвили объявлен в международный розыск.