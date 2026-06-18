Москва18 июнВести.На 14 лет колонии заочно осужден 36-летний подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кевин Эрик Кроссан, воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
Как установлено, летом 2023 года британец прибыл на Украину и вступил в ряды ВСУ в качестве наемника. Там он также прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием и необходимым снаряжением. После этого Кроссан участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих.
Он заочно признан виновным … [по] ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… [и] заочно приговорен к 14 годам … исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Кроссан объявлен в международный розыск.