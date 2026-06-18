Воевавший за ВСУ наемник из Великобритании заочно осужден на 14 лет колонии

Воевавший на стороне ВСУ наемник из Великобритании заочно осужден на 14 лет Воевавший за ВСУ наемник из Великобритании заочно осужден на 14 лет колонии

Москва18 июн Вести.На 14 лет колонии заочно осужден 36-летний подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кевин Эрик Кроссан, воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Как установлено, летом 2023 года британец прибыл на Украину и вступил в ряды ВСУ в качестве наемника. Там он также прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием и необходимым снаряжением. После этого Кроссан участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих.

Он заочно признан виновным … [по] ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… [и] заочно приговорен к 14 годам … исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Кроссан объявлен в международный розыск.