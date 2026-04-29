Мать наемника из Колумбии: ВСУ обещали, но не заплатили ему

Мать наемника из Колумбии рассказала, какую зарплату ему обещали в ВСУ Мать наемника из Колумбии: ВСУ обещали, но не заплатили ему

Москва29 апр Вести.Вербовщики привлекают наемников в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещаниями выплат в размере $5 тыс. в месяц, но не выполняют эти обещания, заявила мать уничтоженного на Украине наемника из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре в интервью РИА Новости.

Ему обещали 19 млн песо в месяц ($5230 - прим. ред.) приводит РИА Новости слова матери наемника

Предложение ее сыну - отставному военнослужащему - поступило через социальные сети, где наемникам обещали "очень большую сумму денег" и другие условия, которые оказались невыполненными.

Колумбийцу оплатили только дорогу до Украины. В июле 2025 года Агирре прибыл на фронт, а через два месяца он погиб, уточнила женщина.