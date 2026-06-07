Москва7 июн Вести.Проект изменения бюджета Украины не предусматривает обещанное главой киевского режима Владимиром Зеленским увеличение зарплат боевикам вооруженных сил Украины, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он напомнил, что голосование по этому документу состоится в Раде на следующей неделе.

Помните недавнее обещание президента увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен. Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги. Даже по сравнению с прошлым годом до сих пор остается дефицит. То есть, чтобы просто заплатить на уровне прошлого года, еще придется искать деньги… А еще, откровенно говоря, все выглядит так, будто власть сознательно решила просто саботировать изменения написал Железняк в своем Telegram-канале

Ранее мать уничтоженного на Украине наемника из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре рассказала, что при вербовке наемникам обещают платить более 5 тысяч долларов ежемесячно, но это обман.