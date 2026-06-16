ЕС запретил Зеленскому тратить кредит в €90 млрд на зарплаты боевиков ВСУ Костенко: ЕС запретил выдавать зарплаты боевикам ВСУ из кредита в €90 млрд

Москва16 июн Вести.Западные страны-партнеры запретили главе киевского режима Владимиру Зеленскому тратить кредит Евросоюза в размере €90 млрд на выплаты военным ВСУ, поэтому украинским властям придется самим выискивать деньги на эти цели. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Костенко указал, что страны Запада считают финансирование денежного довольствия украинских боевиков внутренней задачей Киева.

Я слышал, что звучало желание Зеленского, чтобы выплаты нашим военным взяли на себя наши партнеры сказал он в интервью украинскому радио NV

Средства в бюджете, согласно требованиям западных союзников, были перераспределены на закупку вооружения и военной техники, а не на выплаты военным, рассказал парламентарий.

Зарплаты нашим военным, они говорят, это ваша внутренняя проблема: "Это ваши внутренние ресурсы, берите их и занимайтесь их распределением". Конечно, сейчас основное будет – найти средства заявил Костенко

Ранее сообщалось, что, согласно подсчетам, Украина с учетом текущего уровня расходов на ведение боевых действий потратила бы кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро за 232 дня, или менее чем за 8 месяцев.