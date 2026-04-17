Москва17 апрВести.На Украине появились первые задолженности по зарплатам военнослужащим ВСУ. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
По его словам, которые приводит ТАСС, на это повлияла задержка предоставления Киеву кредита в 90 млрд евро.
Недавно с Киевом разговаривал. Мне говорят, сейчас первые задолженности по зарплате военным появилисьсказал Николай Азаров
Экс-премьер подчеркнул, что для выплаты зарплат приходится экономить на чем-то другом.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Однако в феврале этого года его заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
17 апреля в Венгрию отправится делегация Еврокомиссии, чтобы быстрее начать диалог с политическими силами, которые сформируют новое правительство, и разблокировать решение ЕС.