В Пентагоне считают, что соглашения между РФ и Украиной нет по вине Зеленского

Москва19 мая Вести.Конфликт на Украине не удается урегулировать из-за того, что глава киевского режима Владимир Зеленский регулярно отказывается идти на уступки. Об этом сообщается в докладе генерального инспектора Пентагона для Конгресса США.

Встречи на высоком уровне, как отмечается, не привели к заключению договора из-за вопросов гарантий безопасности и территориальных споров.

Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории говорится в документе

В докладе отмечается, Вооруженные силы (ВС) РФ сохраняют общую стратегическую инициативу в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом киевский режим сталкивается с нехваткой техники и боеприпасов.

Авторы также подчеркнули, что США продолжают обучать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксплуатации американских истребителей F-16.