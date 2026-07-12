Зеленский внесет в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

На Украине вновь продлят мобилизацию и военное положение Зеленский внесет в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Москва12 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь намерен продлить на Украине всеобщую мобилизацию и военное положение, 13 июля он внесет соответствующие законопроекты в Верховную раду. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале он рассказал, что в случае принятия документов действующие меры будут продлены со 2 августа по 31 октября 2026 года. Он также предположил, что Верховная рада рассмотрит законопроекты уже 14 или 15 июля.

Завтра Зеленский снова внесет в Раду продолжение военного положения и всеобщей мобилизации. Снова продление на 90 дней, то есть со 2 августа по 31 октября 2026 года написал в посте Железняк

Парламентарий отметил, что это станет уже 20-м голосованием нынешнего созыва Верховной рады по вопросу продления военного положения и мобилизации.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что за два года на Украине мобилизовали порядка 1 миллиона человек. Каждый месяц в стране мобилизуют около 30 тысяч человек.