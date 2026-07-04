Москва4 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует вновь начать обсуждение возможности проведения выборов в стране. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Зеленский хочет организовать еще одну стратегическую сессию о возможности проведения выборов отметил он в своем Telegram-канале

По его словам, ранее уже проводилась подобная сессия. Он уточнил, что на ней Зеленский обсуждал потенциальные выборы осенью 2026 года. На предстоящей встрече планируется более детальное рассмотрение данного вопроса, рассказал депутат.

Ранее экс-главком Вооруженных сил Украины, посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил главе киевского режима о планах участвовать в президентских выборах.

Срок полномочий Зеленского завершился 20 мая 2024 года. В связи с введением военного положения и объявлением всеобщей мобилизации проведение президентских выборов на Украине было отложено. Зеленский аргументировал это решение тем, что в текущих условиях выборы якобы являются "несвоевременными".