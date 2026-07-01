Политолог Светов усомнился в проведении выборов на Украине осенью Политолог Светов считает, что Киев не станет проводить выборы осенью

Москва1 июл Вести.Вероятность проведения выборов президента на Украине осенью 2026 года близка к нулю. Действующая власть в этом не заинтересована. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

В беседе с NEWS.ru он прокомментировал публикацию украинских средств массовой информации о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский провел секретное совещание по вопросу организации выборов.

Определенно какие-то подвижки в сторону выборов на Украине происходят… Но я полагаю, что никаких выборов на Украине осенью не будет. Зачем Зеленскому рисковать будущим, устраивая голосование. Для Запада он легитимный президент пояснил Светов

Он добавил, что давление по вопросу выборов на Зеленского ранее оказывал президент США Дональд Трамп, однако за словами не последовало никаких конкретных действий.

Ранее украинские средства массовой информации сообщили со ссылкой на свои источники, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный намерен принять участие в выборах президента Украины, если они состоятся осенью.