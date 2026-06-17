"Выборы в ближайшее время невозможны". Эксперт о ситуации на Украине Эксперт Жарихин оценил вероятность скорых выборов на Украине как нулевую

Москва17 июн Вести.Выборы на Украине в ближайшее время невозможны. Такую оценку ИС "Вести" озвучил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он добавил, что ранее главной стороной, заинтересованной в выборах, были США, но сейчас они об этом "забыли".

В ближайшее время выборы, я думаю, невозможны. По той простой причине, что инициаторами этих выборов отнюдь не была команда Зеленского, украинская нынешняя власть. Инициаторы были американцы, чуть-чуть европейцы. Но сейчас они уже об этом забыли, они об этом не говорят. А внутренних позывов проведения каких-либо выборов у современной украинской власти нет рассказал Жарихин

Ранее народный депутат Украины Артем Дмитрук заявил, что показатель поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского будет равен "казни на майдане" в случае, если политическое поле в стране восстановится. Так он прокомментировал данные опроса Киевского международного института социологии, согласно которым количество украинцев, выступающих за смену Зеленского после окончания конфликта, выросло почти в три раза по сравнению с 2023 годом – с 23% до 67%.