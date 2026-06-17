Москва17 июнВести.Показатель поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского будет равен "казни на майдане", если политическое поле на Украине восстановится. Об этом заявил народный депутат Украины Артем Дмитрук в своем комментарии к данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно исследованию КМИС, количество украинцев, выступающих за смену Зеленского после окончания конфликта, выросло почти в три раза по сравнению с 2023 годом — с 23% до 67%.
За замену Верховной Рады высказались 83% респондентов (в 2023-м было 69%), а за обновление кабинета министров — 74% (47% в 2023 году).
Эти данные, по мнению Дмитрука, подтверждают, что доверие к действующей власти стремительно падает.
Думаю, для большинства здравомыслящих людей давно очевидно: никакого реального рейтинга у Зеленского уже давно нет. И если в Украине будет восстановлено хоть какое-то политическое поле, то его рейтинг будет равен казни на Майданенаписал нардеп в своем Telegram-канале
В украинском обществе давно назревает необходимость проведения президентских выборов на фоне участившихся коррупционных скандалов, авторитаризма действующей власти и насильственной мобилизации. Ранее западные СМИ писали, что давление на Зеленского усиливается в том числе за рубежом. Сам глава киевского режима утверждает, что выборы президента могут пройти только после окончания конфликта.