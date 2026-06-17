Нардеп Дмитрук: рейтинг Зеленского указывает на его скорую "казнь на майдане"

В Верховной раде заявили, что рейтинг Зеленского сулит ему "казнь на майдане" Нардеп Дмитрук: рейтинг Зеленского указывает на его скорую "казнь на майдане"

Москва17 июн Вести.Показатель поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского будет равен "казни на майдане", если политическое поле на Украине восстановится. Об этом заявил народный депутат Украины Артем Дмитрук в своем комментарии к данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию КМИС, количество украинцев, выступающих за смену Зеленского после окончания конфликта, выросло почти в три раза по сравнению с 2023 годом — с 23% до 67%.

За замену Верховной Рады высказались 83% респондентов (в 2023-м было 69%), а за обновление кабинета министров — 74% (47% в 2023 году).

Эти данные, по мнению Дмитрука, подтверждают, что доверие к действующей власти стремительно падает.

Думаю, для большинства здравомыслящих людей давно очевидно: никакого реального рейтинга у Зеленского уже давно нет. И если в Украине будет восстановлено хоть какое-то политическое поле, то его рейтинг будет равен казни на Майдане написал нардеп в своем Telegram-канале

В украинском обществе давно назревает необходимость проведения президентских выборов на фоне участившихся коррупционных скандалов, авторитаризма действующей власти и насильственной мобилизации. Ранее западные СМИ писали, что давление на Зеленского усиливается в том числе за рубежом. Сам глава киевского режима утверждает, что выборы президента могут пройти только после окончания конфликта.