Депутат Госдумы Шеремет заявил, что на Украине наступило время бунтов

В Госдуме заявили, что на Украине наступило время бунтов Депутат Госдумы Шеремет заявил, что на Украине наступило время бунтов

Москва11 июл Вести.Время бунтов наступило на Украине, так как граждане осознали, что власть Владимира Зеленского обходится народу в сотни жизней. Так считает депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в украинском Львове произошел конфликт между сотрудниками военкомата и жителями, недовольными силовой мобилизацией.

На Украине настает время бунтов. В складывающихся реалиях свержение украинцами самозванца Зеленского равно завершению военного конфликта. Каждый день его пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизней цитирует Шеремета агентство

По словам депутата, глава киевского режима создает предпосылки для эскалации конфликта в интересах западных партнеров. Из слуги народа Зеленский превратился в его палача, для которого прекращение конфликта грозит потерей дохода и серьезным наказанием, подытожил Шеремет.