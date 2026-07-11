Москва11 июлВести.Время бунтов наступило на Украине, так как граждане осознали, что власть Владимира Зеленского обходится народу в сотни жизней. Так считает депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.
Ранее в украинском Львове произошел конфликт между сотрудниками военкомата и жителями, недовольными силовой мобилизацией.
На Украине настает время бунтов. В складывающихся реалиях свержение украинцами самозванца Зеленского равно завершению военного конфликта. Каждый день его пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизнейцитирует Шеремета агентство
По словам депутата, глава киевского режима создает предпосылки для эскалации конфликта в интересах западных партнеров. Из слуги народа Зеленский превратился в его палача, для которого прекращение конфликта грозит потерей дохода и серьезным наказанием, подытожил Шеремет.