В Госдуме назвали Зеленского сумасшедшим из-за атак дронов на сотрудников ЗАЭС

Москва15 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский "слетел с катушек", инициировав атаку беспилотников на сотрудников Запорожской АЭС. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Западу пора осознать, "какую змею они пригрели у себя на груди".

Депутат также призвал страны Запада включить чувство самосохранения, пока Зеленский "не устроил новый Чернобыль", а не думать о новых пакетах помощи Украине.

14 мая пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские дроны атаковали территорию, прилегающую к станции. В результате атаки в 100 метрах от периметра АЭС были ранены два ее сотрудника. Работники ехали на машине и находились при исполнении служебных обязанностей. Пострадавших доставили в больницу.