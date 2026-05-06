Кириенко приехал на ЗАЭС после атаки дронов ВСУ Кириенко посетил ЗАЭС после атаки ВСУ

Москва6 мая Вести.В преддверии 9 мая первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, поездка состоялась после атаки дронов ВСУ на город – спутник электростанции Энергодар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе станции.

Отмечается, что поездка прошла на фоне напряженной обстановки. Ранее ВСУ устроили массированную атаку на Энергодар.

В преддверии 9 Мая Запорожскую атомную электростанцию (Росатом) посетил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко говорится в сообщении

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее сообщило о повреждениях в части оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после украинской атаки.