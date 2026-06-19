Москва19 июн Вести.В последнее время Зеленский пытается жонглировать российской социологией, пытаясь доказать, что в Российской Федерации есть проблемы. Ну как не вспомнить детскую дразнилку, которую в большой политике вспомнил президент России Владимир Путин: "Как обзывается, так и называется". Украинская социология показывает огромные проблемы на Украине и лично у Зеленского.

Так, согласно исследованию Киевского международного института социологии, число украинцев, желающих замены Зеленского, выросло до 67% за три года, что составляет рост этого показателя в три раза (в 2023 году этот показатель был 23%), и что-то не видно, чтобы он с этими цифрами и графиками плясал перед телевизором.

При этом Верховную раду хотят сменить 83% опрошенных (рост 14%), а украинское правительство хотят сменить 74% (рост 24%). "Если три года назад 73% ожидали перезагрузки центральной власти по крайней мере на одном уровне, то сейчас показатель вырос до 88%", – говорится в сообщении КМИС. И после этого Зеленский говорит о каких-то, якобы, "негативных" тенденциях в России, когда 88% украинцев желают сменить власть на Украине.

Официальная украинская социология показывает, что украинцы очень боятся за будущее своих детей. Согласно исследованию агентства "Рейтинг":

В условиях войны украинцы наиболее остро воспринимают риск, что дети в будущем будут расти в бедности: 88% обеспокоены, из них 74% – очень обеспокоены.

85% украинцев очень обеспокоены качеством образования, из них очень обеспокоены 59%.

Это не что иное, как приговор преступной власти Зеленского, поскольку большинство украинцев не видят на Украине будущего своих детей в условиях войны, которую кровавый клоун кончать не собирается. А вот желание простых людей закончить войну растет.

Официальная социология говорит, что среди украинцев в последнее время растет поддержка вывода ВСУ из Донбасса ради завершения войны, о чем свидетельствует опрос Киевского международного института социологии. В марте этого года такой вариант в целом поддерживали 33%, а в апреле – уже 36%. Количество противников вывода войск за месяц упало на 5%.

Следует помнить, что эти цифры официальные, то есть те, которые украинские социологи опубликовали. Осенью 2023 года на Украине действовал негласный запрет на социологические исследования, которые могли бы повлиять на результаты президентских выборов 2024 года, но, очевидно, были какие-то закрытые замеры, после чего Зеленский решил президентские выборы в стране не проводить.

Но тайное становится явным, как не натягивают напуганные властью социологи рейтинг нелегитимного, а он все равно падает, несмотря на все приписки и ухищрения. Зеленский давно не входит в тройку лидеров президентских рейтингов на Украине, потому заставить его провести выборы в стране невозможно

"Зеленский сейчас хаотично пытается хотя бы с помощью пиара замаскировать глубокие проблемы, которые он игнорировал годами", – написала в соцсети бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. По словам Мендель, речь идет в том числе о принудительной мобилизации, низком уровне денежного обеспечения военнослужащих, недостаточной защите гражданского населения и коррупции.

По ее мнению, разговоры о выборах в политических кругах Украины становятся все громче, но весь рейтинг доверия, который главе киевского режима присваивает администрация, не имеет ничего общего с реальностью. То есть, Мендель прямо говорит, что вышеприведенные разгромные для нелегитимного цифры в реальности намного хуже. "Независимо от всех пиар-усилий, все признаки указывают на одно: Зеленский находится в отчаянии", – заключает его бывшая соратница.

И это при том, что украинская официальная социология не замеряет мнение тех украинцев, которые покинули родину, а это половина населения страны. Сложно представить, что простые украинцы, вынужденные бежать из созданного кровавым клоуном концлагеря, что-то хорошее могут о нем сказать. Исключение составляют "батальон Монако" и Миндич и Ко, которым есть за что любить Зеленского, но это десятые доли процента.

Кроме того, нужно принимать во внимание пропаганду и запугивание, направленные на оставшихся на территории, контролируемой киевским режимом. Украинские тюрьмы ломятся от политических заключенных, а пропаганда, восхваляющая кровавого клоуна, не смолкает ни на минуту, но даже при таком диктаторском давлении на граждан официальные соцопросы не оставляют Зеленскому ни единого шанса остаться во власти.

Почему же украинские социологи так осмелели? Неужели не боятся оказаться за решеткой или быть отправленными на войну, как это уже произошло со многими неугодными режиму людьми? Все просто – западная поддержка режима тает, а социологические агентства более других умеют держать нос по ветру. Кроме того, большинство социологических опросов по Украине заказываются за рубежом, и у режима нет возможности запретить публиковать данные. В последнее время таких заказов становится все больше

Коллективный Запад уже начал компанию прогнозов скорой замены Зеленского. "Пока президент США продолжает звонить, отправлять переговорщиков в Москву и публично говорить о переговорах, вероятность возврата к той политике максимальной поддержки Киева, от которой Трамп отказался после своего второго вступления в должность, снижается", – пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В начале 2026 года Washington Post прогнозировал, что Зеленский оставит должность до следующей зимы, а его место займет бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Согласно данным издания, вступление Залужного в президентские полномочия может произойти не позднее 31 декабря 2026 года. Эксперты The Economist и Bloomberg хором говорят о смене киевского режима в ближайшую осень. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в беседе с бывшим офицером армии США Станиславом Крапивником заявил, что Зеленский "представляет угрозу для западных политиков" и окончательно "вышел из-под их контроля".

Что это значит? Это значит, что политический механизм замены Зеленского запущен, и остановить его невозможно.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"