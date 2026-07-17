Москва17 июл Вести.Замена правительства стала новостью номер один на Украине. При этом всем понятно, что перетасовка руководства ничего не в состоянии изменить ни в управлении страной, ни в судьбе украинского народа. Однако подковерная борьба уже переросла в майданы по всей стране и политические демарши. Дело в том, что в июне команде Зеленского пришло в голову провести осенью выборы, поскольку им вдруг показалось, что рейтинг кровавого клоуна начал расти, и оппоненты нелегитимного сделали охотничью стойку и потянули носом воздух, предвкушая скорую развязку.

Украинцы давно хотят сменить власть. Так, Киевский международный институт социологии утверждает, что за последние 3 года у украинцев резко выросло желание сменить власть. За переизбрание президента после завершения войны в 2023 году высказывались 23% опрошенных, в июне 2024 - 67%. За переизбрание Верховной Рады в 2023 году было 69%, в 2024 стало 83%.

Однако на Банковой вовремя одумались. Оказалось, что рейтинг нелегитимного не повысился, а понизился, в очередной раз пробив дно, а потому устраивать выборы - гарантированно потерять власть, чего Зеленский панически боится. Но колебания власти по поводу возможных выборов не остались незамеченными: желающие наступить нелегитимному на горло выстроились в очередь

Кризис во власти начался со сдачи нелегитимным Ольги Стефанишиной. "Надвигающиеся обвинения в растрате против посла Украины в США Ольги Стефанишиной, похоже, ускорили решение о перестановках в правительстве - спустя всего год после последней рокировки", - пишет Politico. Издание приводит анализ, что нынешняя властная вертикаль нелегитимного не справляется с возложенными на нее задачами, и именно поэтому ее меняют. "Все действия нынешних властей говорят о централизации власти президентом и его офисом. Этот шквал отставок правительственных чиновников говорит о серьезном кризисе управления в стране", - приводит Politico слова депутата Рады Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Европейское лобби очень надеялось, что новым премьером будет набирающий политический вес министр обороны Федоров, но, когда этого не случилось, западные СМИ закатили истерику. "Федоров, ранее занимавший пост министра цифровой трансформации, прослыл апологетом технологических новшеств и внедрения беспилотников. Управленческий стиль, вдохновленный частными компаниями, выгодно отличает Федорова от остальной политической элиты Украины, но вместе с тем рассорил его с консерваторами из командования… Представители ВПК, высокопоставленные чиновники, депутаты от партии Зеленского и другие осведомленные источники заявили - некоторые даже во всеуслышание, - что Федоров препятствует людям, стремящимся извлечь выгоду из огромного военного бюджета Украины", - пишет Financial Times.

"Новости об отставке Михаила Федорова вызвали публичную критику в его команде. Советник главы Минобороны Сергей Бескрестнов… высказался в поддержку Федорова, предположив, что причиной его ухода может быть борьба чиновника с коррупционными схемами", - истерит Deutsche Welle*. Но это только начало политических демаршей. Полковник Павел Елизаров подал рапорт об отставке с должности заместителя командующего Воздушными силами ВСУ и увольнении из армии из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. "На пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение М. Федорова - это большое зло для обороноспособности страны", — заявил он. Позже Федорова поддержал командующий Объединенными силами ВСУ Драпатый.

Западные СМИ из морального урода Федорова делают борца с коррупцией и эффективного менеджера, а "соросята" организовали в его поддержку майданы по всей Украине. Коалицию европейских подсвинков, желающих войны, он устраивает в первую очередь потому, что подает западному обывателю войну, приносящую столько горя украинскому народу, как компьютерную игру, где военные и гражданские россияне выступают безмолвными мишенями. Такая далекая от реальности подача европейских поджигателей войны более чем устраивает

"Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым - и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны. За этот период удалось действительно многого добиться. В том числе почти ежедневных дипстрайков по Москве, Петербурге, Омске, Крыму и т. д.", - заявил еврокомиссар по вопросам обороны Кубилюс. Этот упырь даже не скрывает участие ЕС в ударах по гражданским объектам России. Поэтому из Федорова будут лепить незаслуженно обиженного героя, что подрывает и без того хлипкую власть Зеленского.

При этом фигура нового премьера, бывшего руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого, просто создана для того, чтобы быть мишенью для коррупционных скандалов. Он был фигурантом отжатия у олигарха Коломойского** "Укрнафты", хотя до этого занимался кофейным бизнесом. Через год после этого Коломойский оказался в СИЗО, где отъем своих активов назвал "рейдерским захватом по заказу Зеленского с коррупционными мотивами". "Наблюдательный совет сформировали из лиц, большинство которых было напрямую связано с Офисом президента Украины. С тех пор "Укрнафта" стала "кормушкой" для коррупционеров от власти", - жаловался Коломойский из тюрьмы.

На записях, сделанных НАБУ в квартире Миндича по известному уголовному делу, содержится обсуждение рейдерского захвата компании "Укрнафтобурение". Речь идет об истории 2023 года, когда корпоративные права "Укрнафтобурения" сначала были арестованы судом, а затем компания была передана в управление уже национализированной к тому времени "Укрнафты", управляемой Корецким.

На пленках из квартиры Миндича зафиксирован пошаговый план захвата "Укрнафтобурения". Главный исполнитель - Сергей Корецкий, стопроцентный человек Миндича. Именно ему передали контроль над компанией. Все действия Корецкого согласовывались с Миндичем. А значит, об этом все знал Зеленский. Корецкий буквально жил в квартире Миндича - посещал ее почти каждый день.

"На рынке Корецкого считают человеком Миндича. А если более широко - то топ-менеджером самого Зеленского и его ближайшего окружения, в которое, помимо Миндича, входят также Ермак, Шефир, Чернышов", - сказал источник топливного рынка "Стране.ua". То есть Зеленскому сейчас туго, и он без стеснения ставит главой правительства представителя своих коррупционных схем в надежде, что никто этого не заметит.

Кровавый клоун также подтвердил, что на Украине возник конфликт между гражданским и военным руководством, и именно это заставило его отправить в отставку Федорова. На брифинге Зеленский указал на взаимные трения между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Сырским, которые, по его словам, могли работать вместе только при его посредничестве. "Без меня они не садятся. А эти ведомства должны работать самостоятельно. Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Я бы очень хотел единства. Стороны ее не обнаружили", - сказал нелегитимный. Кроме того, он дал понять, что решения своего менять не намерен.

Для кровавого клоуна сейчас отступить - значит окончательно потерять власть и отдать другим военные коррупционные потоки. Именно поэтому Зеленский сделал и. о. главы СБУ Евгения Хмару и. о. министром обороны, а Федорова отправил в отставку. Таким образом он распространяет влияние подконтрольной ему СБУ на министерство обороны

Реальная политическая борьба идет вовсе не между Федоровым и Сырским, а между Федоровым и Зеленским, идет борьба не за военную, а за гражданскую власть, за общее руководство страной. Поэтому уволенный министр дал пресс-конференцию, где, в частности, обратился к депутатам. "Я поступаю по совести и обращаюсь к депутатам: поступайте и вы по совести! Где ваши яйца сказать вслух, где настоящая проблема?" - призвал парламентариев к неповиновению Федоров. К слову сказать, настоящая проблема в Зеленском и его преступном курсе, но у Федорова самого, по его выражению, "яиц не хватило" это признать.

На самом деле весь этот "жабагадючник" для украинского народа не имеет никакого смысла. Корецкий ставится Зеленским смотрящим за коррупционными потоками, которые льются в карманы его бандитского окружения. Федоров - типичный циничный "соросенок", которого реальность не интересует от слова "вообще"; он создает свою виртуальную реальность, а если украинец считает эту реальность бредом, то он — агент Москвы. Простым украинцам от этих процессов ничего хорошего ждать не стоит. Только денацификация и демилитаризация могут вернуть украинскому народу мирную и достойную жизнь.

* Признано в России СМИ-иноагентом, нежелательной организацией в РФ

**Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"