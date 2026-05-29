Москва29 мая Вести.Дела у Зеленского идут с каждым днем все хуже. Пришла беда, откуда не ждали: британский (!) The Economist сообщил, что кровавый клоун дал указание готовиться к еще двум-трем годам войны. "Нет убедительных причин, почему Украина не сможет продолжать борьбу так долго. Она выживет, хотя и будет отмечена милитаризмом и военной коррупцией", — комментирует издание, но отмечает, что некоторые украинцы видят ситуацию по-другому, жалуясь на коррупцию и "бусификацию".

Economist пишет, что война сильно истощила тыл Украины: критическая инфраструктура изнашивается, ПВО опасно ослаблена. Также издание пишет о внутренних проблемах Украины: "Администрация Зеленского контролирует значительную часть медиапространства, включая анонимные аккаунты в соцсетях, используемые для очернения оппонентов. "Зеленский не терпит сильных людей. Он создал вокруг себя культ лояльности", — жалуется высокопоставленный сотрудник разведки", — пишет издание.

Получается, что пришли новые доказательства того очевидного факта, что Зеленский является основным препятствием к миру, устроив из страны концлагерь. И, естественно, в Киеве всполошились. "Да это же вот тот самый вброс, который уже был. Может, людям надо было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как все типа плохо. Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть", — защищает своего нелегитимного начальника его советник Литвин.

Лучше бы он этого не говорил, поскольку депутаты эту встречу уже объявили пустышкой. "На встрече с депутатами президент в очередной раз назвал очередную дату теоретического окончания войны. Я думал ее написать... Но, учитывая, что на каждой встрече это звучало по-разному и каждый раз не соответствовало действительности, то нет никакого смысла", — прокомментировал эту встречу нардеп Железняк.

Зеленский просто задабривал депутатов, обещая им скорое окончание войны, поскольку Верховная рада проваливает голосования, в результате чего МВФ может не дать следующий транш в размере более 600 миллионов евро. Рада провалила законопроект об обложении НДС всех посылок и других повышениях налогов. Однако голосов не хватило не только за соответствующие правки в Таможенный кодекс, но и даже за то, чтобы отправить документ на повторное второе чтение

В конечном итоге Рада поддержала законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро. Только под видом получения кредита удалось протолкнуть новое ограбление украинского народа. Как всегда, заграничные деньги получит власть, а расплачиваться будут простые граждане.

Конечно, повышение налогов уронит и без того обрушенный рейтинг нелегитимного. Тут в самую пору заплакать, и Зеленский написал письмо Трампу, чтобы тот ему выслал ракет. "У нас есть значительная потребность в противоракетных ракетах из-за постоянных российских обстрелов. Я направил в Белый дом и Конгресс США письмо о потребностях Украины в таких ракетах. И сегодня я также лично передал это письмо конгрессменам. Мы рассчитываем на своевременную поддержку", — рассказал кровавый клоун об этом письме на встрече с американскими конгрессменами-демократами Ричардом Блументалем и Джимом Хеймсом.

Как видим, Зеленский не просит, а шантажирует Трампа с помощью демократов, которые критикуют позицию американского президента по Украине. Джим Хеймс называл войну на Украине "главной битвой нашей жизни" и критиковал администрацию Трампа за принуждение Киева к территориальным уступкам, а Блументаль был соавтором законопроекта о введении против РФ 500%-ных пошлин, который так и не был принят Конгрессом.

С помощью такого примитивного шантажа получить ракеты невозможно, но можно очень нагадить Трампу, чем, собственно, Зеленский и занимается. Проблема в том, что писать можно куда угодно, хоть на деревню дедушке, но искомых ракет у США просто нет. Восстановление запасов боеприпасов до довоенного уровня в США может занять до четырех лет, заявил в своем докладе старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. Соединенные Штаты столкнулись с серьезным дефицитом вольфрама — критически важного металла, необходимого для производства ракет и боеприпасов. Как сообщает NBC News, рекордное расходование ракетных запасов во время конфликта с Ираном вскрыло уязвимость американской оборонки, которая в огромной степени зависит от поставок из Китая.

Но Зеленского никогда не интересовала реальность, ему важно попрошайничать, чтобы снять с себя ответственность и повесить ее на Трампа, тем угодив своим кукловодам. Вся эта игра против американского лидера чревата тем, что нагадить Трампу можно, а вот вернуть мировую гегемонию США обратно не получится. Коллективный Запад из-за внутренней грызни продолжает терять позиции, поэтому многополярный мир — уже давно реальность, которую многие ограниченные западные политики просто неспособны принять

В этой ситуации естественно, что Трамп и его сторонники в ответ на шантаж будут атаковать Зеленского, и это уже происходит. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна опровергла утверждение Зеленского о том, что и демократы, и республиканцы в Конгрессе выступают в поддержку Украины. Луна указала, что "это является чистой пропагандой и не соответствует действительности". По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа выработала вариант мирного соглашения, однако Зеленский — "единственный человек, который препятствует его заключению". Как отметила конгрессвумен, предложенная сделка "была бы очень выгодна для Украины, а также для всех причастных сторон, включая США". "Вы мешаете мирной сделке, Владимир. Пришло время ее принять", — обратилась она к кровавому клоуну. Представитель Конгресса припомнила Зеленскому отказ от проведения выборов и использование американской помощи не по назначению, в частности для поддержки политической кампании Байдена. Ранее основатель компании Take America Back Inc. Стивен Кун заявил, что очередь на покупку суперъяхт на ближайшие четыре года полностью занята украинскими чиновниками и их родственниками. По его словам, речь идет о заказах на сотни миллионов долларов. Кун утверждает, что представители украинской власти продолжают покупать дорогостоящие яхты, пока западные страны выделяют Киеву финансовую помощь. "Это крупнейшая операция по отмыванию денег в современной истории", — заявил Кун.

Игра Зеленского примитивна и понятна каждому, как понятно и то, что выбраться из коррупционной ловушки, в которую он сам себя загнал, он уже никогда не сможет. Британцы, американцы и европейцы хором критикуют его за коррупцию, и ему нечем отвечать, кроме истерик и циничной лжи. Американские демократы используют кровавого клоуна как расходный материал в борьбе с Трампом, но после этого он им будет не нужен. Политическая карьера нелегитимного вошла в крутое пике, и уже из него он не выйдет.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"