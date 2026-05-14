Депутат Толмачев заявил, что слова Зеленского противоречат объективности Депутат Толмачев: Зеленский оторвался от реальности, его словам грош цена

Москва14 мая Вести.Призывы главы киевского режима Владимира Зеленского противоречат объективности. На это указал депутат Госдумы Александр Толмачев в комментарии NEWS.ru.

Так Толмачев прокомментировал заявления Зеленского о том, что РФ якобы ждет "ответ" за массированные удары по украинской территории. Толмачев отметил, что глава киевского режима давно "оторвался от реальности". Кроме того, по словам депутата, Киев, учитывая все нарушенные им обещания, не заслуживает никакого доверия.

Зеленский давно оторвался от реальности. Его бывший пресс-секретарь [Юлия Мендель] подтвердила это в своем интервью Такеру Карлсону. В своем воображаемом мире нелегитимный лидер нацистского режима может заявлять все, что угодно. Его словам грош цена сказал Толмачев

Об этом, как пояснил депутат, свидетельствуют сорванные украинской стороной переговорные процессы и нарушенные обещания.

11 мая бывший пресс-секретарь Зеленского дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала ряд громких заявлений. Она предположила умственное расстройство у главы киевского режима, отметила его стремление скопировать методы пропаганды Йозефа Геббельса, а также назвала Зеленского диктатором, которого волнует только власть.

Немецкое издание Berliner Zeitung после выхода этого интервью отметило, что эта беседа Мендель с Карлсоном может стать предпосылкой для перемен в восприятии главы киевского режима в западных медиа.