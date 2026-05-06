Мирошник заявил, что слова Зеленского не могут восприниматься как гарантии Мирошник: слова Зеленского не могут восприниматься как гарантии

Москва6 мая Вести.Слова главы киевского режима Владимира Зеленского не могут восприниматься как гарантии или обязательства украинской стороны. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, Киев, нанося удары по территории РФ в объявленное Зеленским перемирие, которое якобы начало действовать в ночь с 5 на 6 мая, в очередной раз показывает, что слова о перемирии – это просто сотрясение воздуха.

Киев в очередной раз показывает, что никакие слова Зеленского не могут восприниматься как некие гарантии, обязательства, которые украинская сторона берет на себя. Это обычное сотрясение воздуха и игры в поддавки либо "обмани ближнего". Поэтому вот то, что сегодня происходит во взаимоотношениях, по крайней мере политическая перепалка, которую всячески пытается вынести на международные площадки Украина, – они подтверждают как раз несостоятельность вообще Зеленского, украинской власти, особенно их обязательств и слов сказал Мирошник

Ранее он назвал объявленное Зеленским перемирие на 5 и 6 мая игрой в КВН.