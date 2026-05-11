Мендель: Зеленскому все равно на людей, его волнует сохранение власти

Москва11 мая Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому все равно на людей, его волнует сохранение власти. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Такое мнение она высказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ему все равно на людей. Его волнует сохранение власти. Его волнует то, чтобы остаться в истории великим героем сказала Мендель

Также, по ее утверждению, Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году была готова "отдать Донбасс". При этом Мендель не раскрыла, от кого именно получила такие данные. По ее словам, Зеленский согласился "отдать территорию", так как это означало бы конец конфликта.