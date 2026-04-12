Мендель: у Украины есть последний шанс на подписание мира с РФ в этом году

Москва12 апр Вести.У Киева в 2026 году есть последний шанс для того, чтобы подписать мирное соглашение с Россией. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее мнению, Европе не хватит ни инструментов, ни политической воли, чтобы возглавить "серьезную мирную инициативу". Европа все глубже погружается в свои собственные проблемы. А у Украины недостаточно ни денег, ни людей, чтобы "выиграть конфликт на поле боя". Украина и дальше будет терять людей и территории, предрекла Мендель. Единственный выход - переговоры и заключение мирного соглашения. Окно для этого есть только в ближайшие три месяца.

Если в ближайшие три месяца не будет достигнуто соглашение, ситуация, скорее всего, резко ухудшится подчеркнула Мендель

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, внимание США почти наверняка переключится на внутренние вопросы - промежуточные ноябрьские выборы, а затем и на рождественские праздники. Внимание американцев к Киеву вернется, по ее прогнозам, не раньше середины следующего года. Впрочем, у Вашингтона больше нет оружия для Украины.

Ситуацию для Киева не спасет даже получение заблокированного кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро, констатировала Мендель.

Провалы на фронте должны уже сейчас подтолкнуть Киев к тому, чтобы сесть за стол переговоров, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. ВСУ несут потери и стремительно теряют боеспособность, заявил ранее постпред России в ООН Василий Небензя. Но конфликт на Украине нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России, добавил глава МИД России Сергей Лавров.