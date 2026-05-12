Москва12 мая Вести.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказала правду о Владимире Зеленском и Украине, и это очень важно. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Политик подчеркнул, что Мендель не сказала ничего принципиально нового, но она подтвердила принципиально важные для понимания реальной ситуации на Украине моменты.

Казалось бы, ничего нового [Мендель не сказала], но сам факт того, что Такер Карлсон взял это интервью, и это посмотрят миллионы американцев – это очень важно. Потому что для того, чтобы демонтировать режим Зеленского, ничего придумывать не нужно. Нужно просто сказать правду о том, что на самом деле происходит на Украине. Я думаю, это интервью — это та самая правда. И чем больше будет таких журналистов, готовых говорить правду, в том числе для американского зрителя, тем быстрее этот конфликт завершится считает Килинкаров

В интервью Юлия Мендель рассказала, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году была готова "отдать Донбасс", а также предположила, что у Зеленского может быть умственное расстройство. Кроме того, бывший пресс-секретарь главы киевского режима ответила на вопрос о проблемах Зеленского с наркотиками.