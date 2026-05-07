Мендель: на Украине непатриотично признавать правду о реальной ситуации в стране

"Непатриотично признавать правду": Мендель о замалчивании ситуации на Украине Мендель: на Украине непатриотично признавать правду о реальной ситуации в стране

Москва7 мая Вести.На Украине считают непатриотичным признавать реальную ситуацию в стране и стремиться к завершению конфликта, заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

С таким утверждением она выступила в соцсети Х.

Сегодня на Украине стало непатриотично признавать правду, желать окончания конфликта и критиковать власть написала Мендель на своей странице

Она подчеркнула, что сейчас на Украине нормальным считается закрывать глаза на коррупцию, терпеть принудительную мобилизацию и делать вид, что именно так и выглядит настоящая демократия.

Ранее Мендель заявила, что большая часть украинского населения хочет, чтоб Киев пошел на компромиссы и как можно скорее приступил к разрешению конфликта.