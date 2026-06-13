Мендель: Зеленский с помощью пиара пытается скрыть проблемы на Украине

Мендель: Зеленский пытается замаскировать проблемы на Украине с помощью пиара Мендель: Зеленский с помощью пиара пытается скрыть проблемы на Украине

Москва13 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибегает к пиару, чтобы скрыть накопившиеся проблемы на Украине, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Провальную внутреннюю политику Зеленского она описала в соцсети Х.

Зеленский сейчас хаотично пытается замаскировать — хотя бы с помощью пиара — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами: принудительная мобилизация, унизительно низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовая коррупция говорится в публикации Мендель

Как отметила экс-пресс секретарь, несмотря на все пиар-кампании украинского политика, "все сигналы указывают на одно: Зеленский в отчаянии".

Ранее Мендель подчеркивала, что глава киевского режима не хочет идти на мирные переговоры, лишь потому, что продолжающийся конфликт позволяет ему держаться у власти.