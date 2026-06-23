Мендель: режим в Киеве не хочет завершать конфликт, хотя может это сделать

Мендель: Киев может, но не хочет завершать конфликт Мендель: режим в Киеве не хочет завершать конфликт, хотя может это сделать

Москва23 июн Вести.Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что режим Зеленского давно может закончить конфликт, но не хочет это делать.

…Если бы руководство Украины хотело положить конец этому конфликту, он уже давно бы закончился указала Мендель в соцсети X

Она назвала мобилизацию на Украине "отвратительным нарушением прав человека" и указала, что украинские власти обогащаются за счет боевых действий.

В мае российские силовые структуры предупреждали, что на Украине могут ужесточить мобилизацию.