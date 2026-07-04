Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала препятствие на пути к миру Мендель раскритиковала политический подход Зеленского

Москва4 июл Вести.Одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию является политический подход главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

По ее мнению, Зеленский продолжает предлагать решения, которые больше напоминают сценарии развлекательного шоу, чем политические стратегии.

Одной из самых больших преград на пути достижения мира является то, что Зеленский продолжает предлагать сценарии своего комедийного шоу "Квартал 95" как реалистичные политические стратегии написала Мендель

Она добавила, что подобные идеи принимаются и реализуются, несмотря на значительные финансовые затраты.

По словам Мендель, эти инициативы рассматриваются так, будто они способны эффективно работать в реальной политической практике.